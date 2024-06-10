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  4. Анастасия Соболева – Ирен Бурильо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 июня 2024, 16:29 |
139
0

Анастасия Соболева – Ирен Бурильо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Валенсии

10 июня 2024, 16:29 |
139
0
Анастасия Соболева – Ирен Бурильо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Анастасия Соболева

10 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№225 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Валенсии (Испания).

В матче первого круга основы украинка сыграет против испанки Ирен Бурильо (№270 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Катарины Завацкой (№207 WTA) или Марины Бассольс (№109 WTA).

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Анастасия Соболева WTA Валенсия смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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