ВИДЕО. Велетень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку

10 июня в 15:30 проходит матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

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Украина U-23 открыла счет на 42-й минуте. Владислав Велетень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку.

ГОЛ! 1:0. Владислав Велетень, 42 мин

Видеозапись матча