Молодежные турниры10 июня 2024, 16:19 | Обновлено 10 июня 2024, 16:37
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ВИДЕО. Велетень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку
Украина U-23 открыла счет на 42-й минуте матча турнира Мориса Ревелло
10 июня 2024, 16:19 | Обновлено 10 июня 2024, 16:37
636
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10 июня в 15:30 проходит матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играют сборные Украины U-23 и Японии U-19.
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Украина U-23 открыла счет на 42-й минуте. Владислав Велетень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку.
ГОЛ! 1:0. Владислав Велетень, 42 мин
Видеозапись матча
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