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  4. ВИДЕО. Велетень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку
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10 июня 2024, 16:19 | Обновлено 10 июня 2024, 16:37
636
2

ВИДЕО. Велетень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку

Украина U-23 открыла счет на 42-й минуте матча турнира Мориса Ревелло

10 июня 2024, 16:19 | Обновлено 10 июня 2024, 16:37
636
2
ВИДЕО. Велетень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку
Суспільне

10 июня в 15:30 проходит матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина U-23 открыла счет на 42-й минуте. Владислав Велетень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку.

ГОЛ! 1:0. Владислав Велетень, 42 мин

Видеозапись матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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trentreznor11
Боже, і Ветелень, і Велетень... браво, редакціє! як завжди...
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