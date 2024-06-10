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Клубный чемпионат мира
10 июня 2024, 16:29 | Обновлено 10 июня 2024, 16:35
617
0

Реал сделал заявление по поводу клубного ЧМ. Анчелотти объяснил свои слова

Клуб не собирается пропускать большой турнир

10 июня 2024, 16:29 | Обновлено 10 июня 2024, 16:35
617
0
Реал сделал заявление по поводу клубного ЧМ. Анчелотти объяснил свои слова
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» официально объявил, что не собирается пропускать клубный чемпионат мира, который пройдет летом 2025 года.

Ранее наставник Карло Анчелотти неожиданно заявил, что по финансовым причинам команда не сыграет на турнире, но и клуб, и тренер это опровергли.

Анчелотти сказал, что журналисты неправильно интерпретировали его слова. Итальянец сказал, что «он максимально далек от того, чтобы отказываться от участия в турнире, где «Реал» может выиграть еще один трофей».

Клубный ЧМ в 2025 году пройдет в новом формате с 32 участниками.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Реал Мадрид
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