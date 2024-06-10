Реал сделал заявление по поводу клубного ЧМ. Анчелотти объяснил свои слова
Клуб не собирается пропускать большой турнир
«Реал» официально объявил, что не собирается пропускать клубный чемпионат мира, который пройдет летом 2025 года.
Ранее наставник Карло Анчелотти неожиданно заявил, что по финансовым причинам команда не сыграет на турнире, но и клуб, и тренер это опровергли.
Анчелотти сказал, что журналисты неправильно интерпретировали его слова. Итальянец сказал, что «он максимально далек от того, чтобы отказываться от участия в турнире, где «Реал» может выиграть еще один трофей».
Клубный ЧМ в 2025 году пройдет в новом формате с 32 участниками.
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