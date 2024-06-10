ФОТО. Усэйн Болт порвал ахилл в благотворительном матче

Обладатель мировых рекордов в беге на 100 м и 200 м ямаец Усэйн Болт сообщил, что получил разрыв ахилла во время благотворительного футбольного матча на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Разорванный ахилл, но мы знаем, что мы воины», – написал Болт в инстаграме.

Для Усэйна все начиналось неплохо, он забил гол, но при игре в обороне Болт травмировался. Его вынесли с поля на носилках, а уже в раздевалке зафиксировали ногу в специальном сапожке. Вероятно, на ямайца ждет операция длительный период восстановления. Болт завершил профессиональную карьеру в 2017.

Отметим, что селебрити и бывшие звезды футбола встречались в рамках благотворительного матча ЮНИСЕФ Soccer Aid. Удалось собрать 15 миллионов фунтов для ЮНИСЕФ. Англия победила впервые с 2018 года. Матч завершился со счетом 6:3.