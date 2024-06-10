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Англия
10 июня 2024, 16:13 |
703
0

ФОТО. Усэйн Болт порвал ахилл в благотворительном матче

Для Усэйна все закончилось на носилках

10 июня 2024, 16:13 |
703
0
ФОТО. Усэйн Болт порвал ахилл в благотворительном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Усэйн Болт

Обладатель мировых рекордов в беге на 100 м и 200 м ямаец Усэйн Болт сообщил, что получил разрыв ахилла во время благотворительного футбольного матча на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Разорванный ахилл, но мы знаем, что мы воины», – написал Болт в инстаграме.

Для Усэйна все начиналось неплохо, он забил гол, но при игре в обороне Болт травмировался. Его вынесли с поля на носилках, а уже в раздевалке зафиксировали ногу в специальном сапожке. Вероятно, на ямайца ждет операция длительный период восстановления. Болт завершил профессиональную карьеру в 2017.

Отметим, что селебрити и бывшие звезды футбола встречались в рамках благотворительного матча ЮНИСЕФ Soccer Aid. Удалось собрать 15 миллионов фунтов для ЮНИСЕФ. Англия победила впервые с 2018 года. Матч завершился со счетом 6:3.

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Усэйн Болт травма ахилла фото благотворительные матчи
Владимир Клепач Источник: Instagram
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