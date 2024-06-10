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  4. ФОТО. Полузащитник Шахтера сыграл свадьбу
Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 15:29 |
2543
8

ФОТО. Полузащитник Шахтера сыграл свадьбу

Избранницу Артема Бондаренко зовут Ольгу

10 июня 2024, 15:29 |
2543
8
ФОТО. Полузащитник Шахтера сыграл свадьбу
Инстаграм Артема Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко женился.

Избранницу 23-летнего футболиста зовут Ольгу.

Донецкий клуб опубликовал фотографии со свадьбы в социальных сетях.

В сезоне 2023/24 Бондаренко сыграл за «Шахтер» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Gargantua
очень милая девушка
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+2
OtsoCity
Гірко молодим!
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+2
AK.228
«Комірка суспільства»🤪
Може краще - осередок суспільства !?
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+2
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Умник
Щастя та  діточок !!!!
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+1
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