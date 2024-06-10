Украина. Премьер лига10 июня 2024, 15:29 |
2543
8
ФОТО. Полузащитник Шахтера сыграл свадьбу
Избранницу Артема Бондаренко зовут Ольгу
10 июня 2024, 15:29 |
2543
8
Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко женился.
Избранницу 23-летнего футболиста зовут Ольгу.
Донецкий клуб опубликовал фотографии со свадьбы в социальных сетях.
В сезоне 2023/24 Бондаренко сыграл за «Шахтер» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.
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