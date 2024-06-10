ФОТО. Полузащитник Шахтера сыграл свадьбу

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко женился.

Избранницу 23-летнего футболиста зовут Ольгу.

Донецкий клуб опубликовал фотографии со свадьбы в социальных сетях.

В сезоне 2023/24 Бондаренко сыграл за «Шахтер» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.