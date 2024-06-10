Жоау ФЕЛИКС: «У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть Золотой мяч»

Португальский нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Феликс, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», поделился своей мечтой:

«Каждый мечтает выиграть «Золотой мяч». Я думаю, что у меня есть качества, чтобы выиграть его. Не буду врать. Конечно, некоторые компоненты игры нужно улучшить. Многое должно произойти. Но мне всего 24 года. Надо много работать и верить в то, что это возможно».

В сезоне 2023/24 Жоау Феликс на правах аренды провел 44 матча за «Барселону», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.