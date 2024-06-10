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  4. Жоау ФЕЛИКС: «У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть Золотой мяч»
Испания
10 июня 2024, 14:57 |
119
0

Жоау ФЕЛИКС: «У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть Золотой мяч»

Португальский нападающий поделился своей мечтой

10 июня 2024, 14:57 |
119
0
Жоау ФЕЛИКС: «У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Португальский нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Феликс, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», поделился своей мечтой:

«Каждый мечтает выиграть «Золотой мяч». Я думаю, что у меня есть качества, чтобы выиграть его. Не буду врать. Конечно, некоторые компоненты игры нужно улучшить. Многое должно произойти. Но мне всего 24 года. Надо много работать и верить в то, что это возможно».

В сезоне 2023/24 Жоау Феликс на правах аренды провел 44 матча за «Барселону», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Жоау Феликс Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч
Дмитро Вербинський Источник: Beinsports.com
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