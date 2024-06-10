Ротань назвал стартовый состав олимпийской сборной на матч с Японией U-19

10 июня состоится матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

Стартовый состав сборной Украины: Ермаков, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Шостак, Велетень, Федор, Хлань, Сикан.

Сине-желтые лидируют в группе, набрав 9 очков после трех матчей. Победитель группы проведет финальный стыковой матч с лучшей командой другой группы.

Начало встречи в 15:30.