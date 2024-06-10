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Молодежные турниры
10 июня 2024, 14:35 | Обновлено 10 июня 2024, 14:50
743
0

Ротань назвал стартовый состав олимпийской сборной на матч с Японией U-19

Начало встречи в 15:30

10 июня 2024, 14:35 | Обновлено 10 июня 2024, 14:50
743
0
Ротань назвал стартовый состав олимпийской сборной на матч с Японией U-19
УАФ

10 июня состоится матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

Стартовый состав сборной Украины: Ермаков, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Шостак, Велетень, Федор, Хлань, Сикан.

Сине-желтые лидируют в группе, набрав 9 очков после трех матчей. Победитель группы проведет финальный стыковой матч с лучшей командой другой группы.

Начало встречи в 15:30.

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стартовые составы Руслан Ротань Украина - Япония сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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