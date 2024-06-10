Валерий ИВАЩЕНКО: «Нервные клетки не восстанавливаются»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко подвел итоги сезона 2023/24.

– Валерий Владимирович, каков ваш главный вывод по итогам прошлого сезона?

– Если говорить о Кубке Украины, то мы переписали историю нашего клуба, продвинулись на ступень выше. Что касается чемпионата, то задача была – как можно лучше проявить себя и закрепиться в Премьер-Лиге. В принципе, это удалось сделать. Ребята почувствовали новый уровень соревнований и набрались опыта. Мы увидели плюсы и минусы по ходу чемпионата, поняли, чего хватает и чего не хватает. Теперь будем корректировать нашу работу и делать в будущем соответствующие выводы.

– В какой момент вы поняли, что переходных матчей не избежать?

– В принципе, игра в Полтаве нас несколько подкосила. Боролись до конца, не думали о переходных матчах, играли, старались не смотреть на соперника, а брать свои очки. Получилось как получилось. Если бы удачно сыграли с «Ворсклой», то у нас бы оставались шансы. Но уже случилось, как случилось.

– Сколько нервных клеток вы потеряли в переходных матчах?

– Как говорится, нервные клетки не восстанавливаются. Но такова уж наша тренерская судьба. Много нервов, стресса, поэтому приходится стараться закреплять эти позиции, трезво оценивать ситуацию. Понятно, что эмоции где-то преобладают, но стоит радоваться тем положительным моментам, которые есть и корректировать эти процессы.

– Какой матч из 32-х сыгранных в чемпионате, был для вас самым тяжелым эмоционально?

– В принципе, любой матч был сложным. Особенно тяжелые – со своими конкурентами. Мы четко понимали, где наши конкуренты и матчи с ними эмоционально были сложными. С командами из верхней части таблицы мы в любом случае понимали, что это достаточно сильные соперники. Но важно было не терять очки в матчах с прямыми конкурентами.

– А какой матч вам приятно вспомнить?

– Эмоционально, конечно же, матч Кубка Украины с «Динамо». Эта победа придала крылья ребятам, дала возможность почувствовать, что мы можем играть и побеждать даже таких соперников, как «Динамо». В психологическом плане эта победа очень вдохновила нашу команду.

– Вопрос по кадрам: известно, кто точно покинет команду?

– Много сейчас разговоров, но контракты у игроков как минимум, рассчитаны до конца текущего месяца. На данный момент эти вопросы решаются. Мы размышляем о планах на будущее: кто уйдет, кто останется, какие сборы и где проводить, кем усиливаться и так далее. Сейчас это все в стадии решения.

– Какие позиции хотелось бы усилить перед новым сезоном?

– Центр защиты. Как говорится: «Защита выигрывает чемпионат, а нападение – локальные матчи». Поэтому, самое важное наладить игру в обороне. Где-то хочется и в атаке немного больше проявлять свои моменты и реализовывать их. У нас всегда есть моменты, но существует и проблема с реализацией.

– И все же, какой ориентированный план на межсезонье?

– С 24 по 26 июня у нас запланирован медосмотр. И где-то 1 июля мы планируем собраться, возобновлять работу и готовиться к новому чемпионату.

Регулярный чемпионат «Оболонь» завершила на 14-м месте в турнирной таблице, после чего в стыковых матчах с «Левым берегом» сохранила прописку в УПЛ.