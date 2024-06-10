Два игрока Днепра-1 останутся в команде Максимова

«Днепр-1» в межсезонье должен провести плодотворную работу с кадрами, чтобы сохранить основных игроков и подойти к новому чемпионату в боевом составе.

Известно, что команду покинули Пихаленок, Волынец и Филиппов. В то же время, как стало известно Sport.ua, скорее всего, продлят соглашения с днепровским клубом, которые заканчиваются у футболистов 30 июня – полузащитники Игорь Когут и Евгений Пасич. Сейчас переговоры с футболистами близки к завершению и оба приняли принципиальное решение остаться в Днепре.

28-летний Когут – воспитанник «Днепра». В текущем сезоне в 13 матчах забил один гол, но в конце сезона получил травму и не играл два месяца.

30-летний Пасич в этом сезоне провел за днепрян 19 матчей в УПЛ и две игры в Лиге Европы.

Ранее мы сообщали, что нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов определился с новым клубом.