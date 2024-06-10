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  4. С Мудриком. Федорчук составил лучшую сборную в истории Украины
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 13:46 |
1615
7

С Мудриком. Федорчук составил лучшую сборную в истории Украины

В символическую команду попали 6 действующих игрока сборной

10 июня 2024, 13:46 |
1615
7
С Мудриком. Федорчук составил лучшую сборную в истории Украины
dynamo.kiev.ua. Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук составил символическую команду лучших игроков в истории сборной Украины:

«Шовковский – Миколенко, Головко, Забарный, Гусев – Степаненко, Зинченко, Мудрик, Ярмоленко – Ребров – Шевченко».

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее символическую команду лучших игроков в истории сборной Украины составил Йожеф Сабо.

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Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Олег Федорчук Михаил Мудрик Тарас Степаненко Илья Забарный Виталий Миколенко Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Александр Шовковский Сергей Ребров Андрей Шевченко Александр Головко Олег Гусев сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 7
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Біллі Боб
Гусєв краще Лужного? 
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+3
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Boodya
З Мудриком? Слава Богу, а то я переживав.
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+2
Voxa Hvedyk
Лужний де?
Це однозначно топ гравець у вій час ...
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+1
McLay
Тепер вже  ''Збірназмудриком''!😂😁🤓
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0
Burevestnik
з усіма ясно, крім одного; Гусєв, це який:
Олексій, 2005 р.н., захисник,
Олег,   1983 р.н.,   півзахисник,
Генадій, 1948 р.н., захисник, чи ще якийсь інший? 
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0
Сseresznye
Кто это....  известный из «Машиностроитель» Бородянка)))
Ответить
0
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