Чемпионат Европы10 июня 2024, 13:46 |
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С Мудриком. Федорчук составил лучшую сборную в истории Украины
В символическую команду попали 6 действующих игрока сборной
10 июня 2024, 13:46 |
1615
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Известный украинский тренер Олег Федорчук составил символическую команду лучших игроков в истории сборной Украины:
«Шовковский – Миколенко, Головко, Забарный, Гусев – Степаненко, Зинченко, Мудрик, Ярмоленко – Ребров – Шевченко».
Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).
Ранее символическую команду лучших игроков в истории сборной Украины составил Йожеф Сабо.
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