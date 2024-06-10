С Мудриком. Федорчук составил лучшую сборную в истории Украины

Известный украинский тренер Олег Федорчук составил символическую команду лучших игроков в истории сборной Украины:

«Шовковский – Миколенко, Головко, Забарный, Гусев – Степаненко, Зинченко, Мудрик, Ярмоленко – Ребров – Шевченко».

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее символическую команду лучших игроков в истории сборной Украины составил Йожеф Сабо.