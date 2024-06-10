Не Вакула. Днепр-1 интересуется игроком Миная

«Днепр-1» интересуется защитником закарпатского «Миная» Ярославом Кисилем, сообщает ТаТоТаке.

В сезоне 2023/24 21-летний футболист провел 11 матчей в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что другим лидером «Миная» в весенней части сезона, Владиславом Вакулой, интересуются сразу 3 клуба УПЛ: луганская «Заря», одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты».