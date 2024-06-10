Украина. Премьер лига10 июня 2024, 12:45 | Обновлено 10 июня 2024, 12:46
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Не Вакула. Днепр-1 интересуется игроком Миная
Ярослав Кисиль может покинуть закарпатскую команду
10 июня 2024, 12:45 | Обновлено 10 июня 2024, 12:46
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«Днепр-1» интересуется защитником закарпатского «Миная» Ярославом Кисилем, сообщает ТаТоТаке.
В сезоне 2023/24 21-летний футболист провел 11 матчей в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что другим лидером «Миная» в весенней части сезона, Владиславом Вакулой, интересуются сразу 3 клуба УПЛ: луганская «Заря», одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты».
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