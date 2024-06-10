Неспроста. Экс-тренер Ингульца может возглавить юношескую команду Карпат
Приглашением Владислава Лупашко хотят создать дискомфорт для Мирона Маркевича
Бывший тренер «Ингульца» Владислав Лупашко может прийти в структуру львовских «Карпат», сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».
Отмечается, что это может произойти и до увольнения Мирона Маркевича. Как вариант – молодой коуч может возглавить юношескую команду «Карпат».
По мнению источника, такие действия направлены на то, чтобы создать дискомфорт для Маркевича и заставить его покинуть клуб. Ранее именно Лупашко назывался как главная кандидатура на замену известному украинскому тренеру.
Интересно, что 37-летний Лупашко со своим «Ингульцом» не дал «львам» завоевать золотые медали Первой лиги, обыграв «Карпаты» в последнем матче сезона со счетом 2:1.
В итоге львовяне финишировали вторыми, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это все равно позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца заинтересовал вариант с «Атлетико»
Обзор главных событий Ролан Гаррос 2024