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Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 11:47 | Обновлено 10 июня 2024, 11:48
128
0

Эдуардо ГЕРРЕРО: «Наше итоговое место – это не то, на что мы рассчитывали»

Нападающий «Зари» подвел итоги сезона 2023/24

10 июня 2024, 11:47 | Обновлено 10 июня 2024, 11:48
128
0
Эдуардо ГЕРРЕРО: «Наше итоговое место – это не то, на что мы рассчитывали»
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Панамский нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро подвел итоги сезона 2023/24.

– Конечно, наше итоговое место – это не то, на что все мы рассчитывали. У нашей команды есть потенциал выступать лучше. Даже больше – мы должны показывать лучшие результаты. Но надо также понимать, что была сложная осень, много переездов, смены тренеров. Это также влияет на общий итог. Хотя не могу сказать, что весна была проще. Мы также часто играли практически без пауз.

– Но весной «Заря» часто набирала зачетные пункты и сумела выйти из опасной зоны.
– Да. Мы не имели права на ошибки. Надо было постоянно набирать очки. У нас сильный коллектив, хороший состав, поэтому будем и дальше доказывать, что такие неудачные в целом результаты – это исключение из правил и дело случая.

– Ты доволен тем, сколько забил в этом сезоне?
– Всегда приятно помогать команде. Тем не менее, как думаю и всем остальным нападающим в целом, мне хотелось бы забивать еще больше. Конечно, не надо останавливаться, надо работать дальше и прогрессировать.

– Какие задачи ставишь на следующий сезон?
– Прежде всего, любой игрок должен ставить перед собой задачу – помочь команде, думать о команде, а не о собственных показателях. Нам надо вернуть себе привычные для себя позиции в чемпионате – быть вверху турнирной таблицы. А если ты среди лучших, то и личные показатели у многих станут лучше.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Заря Луганск
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