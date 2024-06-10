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  4. ЯРМОЛЮК: «Этот турнир является хорошей подготовкой к Олимпийским играм»
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10 июня 2024, 11:19 |
140
0

ЯРМОЛЮК: «Этот турнир является хорошей подготовкой к Олимпийским играм»

Полузащитник олимпийской сборной Украины поделился ожиданиями от матча против Японии

10 июня 2024, 11:19 |
140
0
ЯРМОЛЮК: «Этот турнир является хорошей подготовкой к Олимпийским играм»
УАФ

Полузащитник олимпийской сборной Украины и английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа товарищеского турнира Мориса Ревелло против Японии U-19:

«Этот турнир является хорошей подготовкой к Олимпийским играм. Мы постараемся выйти в финал и выиграть его».

Пока «сине-желтые» выдают 100-процентный результат на турнире – 3 победы в 3 матчах. В стартовом матче подопечные Руслана Ротаня уверенно победили команду Индонезии U-20 – 3:0. Во втором поединке также разгромили сборную Италии U-21 – 4:0, в третьем – обыграли Панаму U-23 (2:0).

Матч Украина U-23 – Япония U-19 состоится 10 июня в 15:30 по киевскому времени.

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Украина - Япония сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Егор Ярмолюк
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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