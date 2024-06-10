Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кроос передумает, то мы можем начать все сначала»
Главный тренер мадридского «Реала» готов принять немецкого полузащитника назад
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как отреагирует клуб, если немецкий полузащитник Тони Кроос передумает и не завершит карьеру после Евро-2024:
«Я уже сказал это Тони Кроосу... Если он передумает, возможно, в течение следующих месяцев, лишь один телефонный звонок, и мы начнем все сначала».
Напомним, во второй половине мая 2024 года Тони Кроос объявил, что «повесит бутсы на гвоздь» после летнего чемпионата Европы в Германии.
В сезоне 2023/24 Тони Кроос провел 33 матча в Ла Лиге, отметившись 1 забитым мячом и 8 голевыми передачами.
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