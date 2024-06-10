Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кроос передумает, то мы можем начать все сначала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как отреагирует клуб, если немецкий полузащитник Тони Кроос передумает и не завершит карьеру после Евро-2024:

«Я уже сказал это Тони Кроосу... Если он передумает, возможно, в течение следующих месяцев, лишь один телефонный звонок, и мы начнем все сначала».

Напомним, во второй половине мая 2024 года Тони Кроос объявил, что «повесит бутсы на гвоздь» после летнего чемпионата Европы в Германии.

В сезоне 2023/24 Тони Кроос провел 33 матча в Ла Лиге, отметившись 1 забитым мячом и 8 голевыми передачами.