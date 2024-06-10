Начал работу в Карпатах? Русол прибыл во Львов

Как стало известно Sport.ua, исполнительный директор СК «Днепр-1» Андрей Русол уже второй день находится во Львове.

По информации нашего источника, сегодня он должен присутствовать на встрече главного тренера «зелено-белых» Мирона Маркевича с владельцем ФК «Карпаты» Владимиром Маткивским. Не исключено, что после этой встречи появится больше конкретики с новой должностью Андрея Русола, который может стать генеральным директором львовского ФК.

Ранее мы сообщали, что львовские «Карпаты», получив путевку в УПЛ, планируют активно поработать не только на футбольном селекционном направлении. Вполне вероятно, что будут перестановки и в звене управления клуба.