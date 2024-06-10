Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Начал работу в Карпатах? Русол прибыл во Львов
Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 10:48 |
1927
1

Начал работу в Карпатах? Русол прибыл во Львов

Исполнительный директор «Днепра-1» все ближе к львовскому клубу

10 июня 2024, 10:48 |
1927
1
Начал работу в Карпатах? Русол прибыл во Львов
dynamo.kiev.ua. Андрей Русол

Как стало известно Sport.ua, исполнительный директор СК «Днепр-1» Андрей Русол уже второй день находится во Львове.

По информации нашего источника, сегодня он должен присутствовать на встрече главного тренера «зелено-белых» Мирона Маркевича с владельцем ФК «Карпаты» Владимиром Маткивским. Не исключено, что после этой встречи появится больше конкретики с новой должностью Андрея Русола, который может стать генеральным директором львовского ФК.

Ранее мы сообщали, что львовские «Карпаты», получив путевку в УПЛ, планируют активно поработать не только на футбольном селекционном направлении. Вполне вероятно, что будут перестановки и в звене управления клуба.

По теме:
Все серьезно. Шахтер завершил переговоры с Тоттенхэмом и может пойти в суд
Эдуардо ГЕРРЕРО: «Наше итоговое место – это не то, на что мы рассчитывали»
Гендиректор Черноморца: «Намерены продлить группу игроков»
Андрей Русол Карпаты Львов Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Мирон Маркевич
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заявка на трон. Бостон без Михайлюка во 2-й раз обыграл Даллас в финале НБА
Баскетбол | 10 июня 2024, 07:10 1
Заявка на трон. Бостон без Михайлюка во 2-й раз обыграл Даллас в финале НБА
Заявка на трон. Бостон без Михайлюка во 2-й раз обыграл Даллас в финале НБА

Команды провели второй поединок решающей серии

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Футбол | 10 июня 2024, 11:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Футбол | 10.06.2024, 03:01
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Бокс | 09.06.2024, 20:10
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Майк Тайсон назвал единственного тяжеловеса, который бил сильнее него
Бокс | 10.06.2024, 02:32
Майк Тайсон назвал единственного тяжеловеса, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного тяжеловеса, который бил сильнее него
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
felz
Когда Д-1 уже прекратит существование? Сколько можно издеваться над днепровскими болельщиками
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
09.06.2024, 07:10 14
Футбол
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
08.06.2024, 22:59
Футбол
Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров
Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров
08.06.2024, 16:29
Бокс
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
08.06.2024, 17:56 12
Футбол
Брат Фьюри рассказал, в каком состоянии находится Тайсон после боя с Усиком
Брат Фьюри рассказал, в каком состоянии находится Тайсон после боя с Усиком
08.06.2024, 18:10 1
Бокс
Не ужился с Роналду. Аль-Наср готов продать звездного нападающего
Не ужился с Роналду. Аль-Наср готов продать звездного нападающего
08.06.2024, 16:03
Футбол
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
08.06.2024, 17:19 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем