Начал работу в Карпатах? Русол прибыл во Львов
Исполнительный директор «Днепра-1» все ближе к львовскому клубу
Как стало известно Sport.ua, исполнительный директор СК «Днепр-1» Андрей Русол уже второй день находится во Львове.
По информации нашего источника, сегодня он должен присутствовать на встрече главного тренера «зелено-белых» Мирона Маркевича с владельцем ФК «Карпаты» Владимиром Маткивским. Не исключено, что после этой встречи появится больше конкретики с новой должностью Андрея Русола, который может стать генеральным директором львовского ФК.
Ранее мы сообщали, что львовские «Карпаты», получив путевку в УПЛ, планируют активно поработать не только на футбольном селекционном направлении. Вполне вероятно, что будут перестановки и в звене управления клуба.
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