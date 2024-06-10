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  4. Феликс из Барселоны назвал лучшего игрока в истории. Без Месси и Роналду
Испания
10 июня 2024, 10:22 | Обновлено 10 июня 2024, 10:30
145
0

Феликс из Барселоны назвал лучшего игрока в истории. Без Месси и Роналду

Португалец определил лучшего из лучших

10 июня 2024, 10:22 | Обновлено 10 июня 2024, 10:30
145
0
Феликс из Барселоны назвал лучшего игрока в истории. Без Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс, который выступает за «Барселону» на правах аренды, сделал признание о том, кого считает лучшим футболистом в истории футбола.

«Лучший игрок в истории футбола? Роналдиньо», – заявил Феликс.

Как известно, бразилец Роналдиньо является обладателем Золотого мяча 2005. Так же в составе сборной Бразилии он был чемпионом мира 2002 года.

24-летний Жоау Феликс в прошедшем сезоне сыграл за «Барселону» в 44 матчах во всех турнирах, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.

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Роналдиньо Лионель Месси Криштиану Роналду Жоау Феликс
Юрій Остроумов Источник: Record.pt
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