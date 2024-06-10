Звездный партнер Забарного может стать одноклубником Зинченко

Лондонский «Арсенал» интересуется английским нападающим «Борнмута» Домиником Соланке, сообщает британское издание Daily Express.

По информации источника, в контракте 26-летнего футболиста с «вишнями» прописана сумма отступных – 65 миллионов евро.

Интересно, что и в «Борнмуте», и в «Арсенале» играют украинские защитники: красно-черные цвета защищает Илья Забарный, а в футболке «канониров» выступает Александр Зинченко.

В сезоне 2023/24 Доминик Соланке провел 38 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 19 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.