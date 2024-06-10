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  4. Исторический контракт. Ман Сити предложит новый договор своей суперзвезде
Англия
10 июня 2024, 09:27 |
2243
2

Исторический контракт. Ман Сити предложит новый договор своей суперзвезде

Фил Фоден может стать самым высокооплачиваемым британским футболистом всех времен

10 июня 2024, 09:27 |
2243
2
Исторический контракт. Ман Сити предложит новый договор своей суперзвезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Английский «Манчестер Сити» после Евро-2024 планирует предложить новый контракт атакующему полузащитнику Филу Фодену, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, новая зарплата 24-летней суперзвезды может составить 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что автоматически сделает его самым высокооплачиваемым британским игроком в истории футбола.

Действующее соглашение Фила Фодена с «горожанами» действует до лета 2027 года.

В этом сезоне Фил Фоден провел 53 матча во всех турнирах, отметившись 27 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

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Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта зарплаты финансы
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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Комментарии 2
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Ukraine
"375 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень" - люди ви що подуріли?
Ось вам і соц. рівність, боротьба з бідністью, екологією, .....
Скільки там безробітних та хворих в Британії?
В азартних іграх люди доходять до маразму.
Нащо дивиться держава та її регулятори - не відомо.
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+1
Сseresznye
Это супер игрок для Сити.   Мало того, что он родился а Манчестере и с детства болел за МС, т ак он ещё стал там и феерить!
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0
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