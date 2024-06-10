Исторический контракт. Ман Сити предложит новый договор своей суперзвезде

Английский «Манчестер Сити» после Евро-2024 планирует предложить новый контракт атакующему полузащитнику Филу Фодену, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, новая зарплата 24-летней суперзвезды может составить 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что автоматически сделает его самым высокооплачиваемым британским игроком в истории футбола.

Действующее соглашение Фила Фодена с «горожанами» действует до лета 2027 года.

В этом сезоне Фил Фоден провел 53 матча во всех турнирах, отметившись 27 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.