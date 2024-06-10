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10 июня 2024, 05:38 |
24
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 июня 2024, 05:38 |
24
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Чехия – Северная Македония

Ggbet 1.44 – 4.45 – 6.83

21:45 Нидерланды – Исландия

Ggbet 1.19 – 7.20 – 13.50

21:45 Польша – Турция

Ggbet 2.40 – 3.34 – 2.99

КИБЕРСПОРТ

18:00 Fnatic – Vitality

Ggbet 1.41 – 2.75

20:15 Rogue – Karmine Corp

Ggbet 2.24 – 1.59

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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