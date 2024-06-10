СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня

В понедельник, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Чехия – Северная Македония

1.44 – 4.45 – 6.83

21:45 Нидерланды – Исландия

1.19 – 7.20 – 13.50

21:45 Польша – Турция

2.40 – 3.34 – 2.99

КИБЕРСПОРТ

18:00 Fnatic – Vitality

1.41 – 2.75

20:15 Rogue – Karmine Corp

2.24 – 1.59