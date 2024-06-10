Пресс-конференция Реброва в Молдове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
10 июня в 18:30 коуч сборной Украины расскажет о спарринге в Кишиневе
10 июня в 18:30 состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.
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Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины пройдет в Кишиневе в конференц-зале арены матча.
Тренировка сине-желтых начнется в 19:00 на поле стадиона «Зимбру». Первые 15 минут будут открыты для медиа.
10 июня в 19:00 по киевскому времени в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины, последний спарринг перед Евро-2024.
Пресс-конференция Реброва в Молдове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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