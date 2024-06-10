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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 02:23 | Обновлено 10 июня 2024, 04:10
22
0

Пресс-конференция Реброва в Молдове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июня в 18:30 коуч сборной Украины расскажет о спарринге в Кишиневе

10 июня 2024, 02:23 | Обновлено 10 июня 2024, 04:10
22
0
Пресс-конференция Реброва в Молдове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

10 июня в 18:30 состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины пройдет в Кишиневе в конференц-зале арены матча.

Тренировка сине-желтых начнется в 19:00 на поле стадиона «Зимбру». Первые 15 минут будут открыты для медиа.

10 июня в 19:00 по киевскому времени в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины, последний спарринг перед Евро-2024.

Пресс-конференция Реброва в Молдове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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