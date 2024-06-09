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Чемпионат Европы
09 июня 2024, 22:01 | Обновлено 09 июня 2024, 22:08
267
0

12 участников Euro-2024 забили более 40 мячей за свои сборных

Андрей Ярмоленко занимает 8-ю строчку в бомбардирском рейтинге национальных команд

09 июня 2024, 22:01 | Обновлено 09 июня 2024, 22:08
267
0
12 участников Euro-2024 забили более 40 мячей за свои сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

12 игроков из числа участников Euro-2024 забили 40 и более мячей за свои сборные. Возглавляет этот список бомбардиров португалец Криштиану Роналду, которому единственному покорился 100-голевой рубеж – 128.

Наш Андрей Ярмоленко с 46 голами разместился в бомбардирском рейтинге на 8-й позиции между французом Килианом Мбаппе и немцем Томасом Мюллером.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники Euro-2024, забившие наибольшее количество голов за свои сборные

Голы*

Игрок

Сборная

128

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

83

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

82

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

63

Харри КЕЙН

Англия

57

Оливье ЖИРУ

Франция

57

Александр МИТРОВИЧ

Сербия

47

Килиан МБАППЕ

Франция

46

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Украина

45

Томас МЮЛЛЕР

Германия

44

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

44

Мемфис ДЕПАЙ

Нидерланды

41

Кристиан ЭРИКСЕН

Дания

* на 7 июня 2024 года.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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