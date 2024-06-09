12 участников Euro-2024 забили более 40 мячей за свои сборных
Андрей Ярмоленко занимает 8-ю строчку в бомбардирском рейтинге национальных команд
12 игроков из числа участников Euro-2024 забили 40 и более мячей за свои сборные. Возглавляет этот список бомбардиров португалец Криштиану Роналду, которому единственному покорился 100-голевой рубеж – 128.
Наш Андрей Ярмоленко с 46 голами разместился в бомбардирском рейтинге на 8-й позиции между французом Килианом Мбаппе и немцем Томасом Мюллером.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Участники Euro-2024, забившие наибольшее количество голов за свои сборные
|
Голы*
|
Игрок
|
Сборная
|
128
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
83
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
82
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
63
|
Харри КЕЙН
|
Англия
|
57
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
57
|
Александр МИТРОВИЧ
|
Сербия
|
47
|
Килиан МБАППЕ
|
Франция
|
46
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Украина
|
45
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
44
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
44
|
Мемфис ДЕПАЙ
|
Нидерланды
|
41
|
Кристиан ЭРИКСЕН
|
Дания
* на 7 июня 2024 года.
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