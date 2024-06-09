12 участников Euro-2024 забили более 40 мячей за свои сборных

12 игроков из числа участников Euro-2024 забили 40 и более мячей за свои сборные. Возглавляет этот список бомбардиров португалец Криштиану Роналду, которому единственному покорился 100-голевой рубеж – 128.

Наш Андрей Ярмоленко с 46 голами разместился в бомбардирском рейтинге на 8-й позиции между французом Килианом Мбаппе и немцем Томасом Мюллером.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники Euro-2024, забившие наибольшее количество голов за свои сборные

Голы* Игрок Сборная 128 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 83 Ромелу ЛУКАКУ Бельгия 82 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 63 Харри КЕЙН Англия 57 Оливье ЖИРУ Франция 57 Александр МИТРОВИЧ Сербия 47 Килиан МБАППЕ Франция 46 Андрей ЯРМОЛЕНКО Украина 45 Томас МЮЛЛЕР Германия 44 Антуан ГРИЗМАНН Франция 44 Мемфис ДЕПАЙ Нидерланды 41 Кристиан ЭРИКСЕН Дания

* на 7 июня 2024 года.