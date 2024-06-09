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09 июня 2024, 21:55 | Обновлено 09 июня 2024, 22:04
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ВИДЕО. Цель сборной Украины U-23 – выиграть турнир во Франции

10 июня на турнире Мориса Ревелло сыграют Украина U-23 и Япония U-19

09 июня 2024, 21:55 | Обновлено 09 июня 2024, 22:04
160
0
ВИДЕО. Цель сборной Украины U-23 – выиграть турнир во Франции
УАФ

Сборная Украины U-23 продолжает подготовку к Олимпийским играм 2023, которые пройдут во Франции.

10 июня в 15:30 состоится матч 4-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Японии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0).

Сине-желтые лидируют в группе, набрав 9 очков после трех матчей. Победитель группы проведет финальный стыковой матч с лучшей командой другой группы.

ВИДЕО. Цель сборной Украины U-23 – выиграть турнир во Франции

Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица

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Руслан Ротань Украина - Япония сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло видео тренировка
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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