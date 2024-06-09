Динамо стало победителем ДЮФЛУ 2023/24 в Первой лиге среди команд U-19
В финале киевляне обыграли винницкую Ниву со счетом 2:0
Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2023/24 в Первой лиге в категории U-19.
В финале ДЮФЛУ киевское Динамо обыграло винницкую Ниву со счетом 2:0 и стало победителем соревнований.
У победителей голы во втором тайме забили Богдан Редушко и Павел Люсин.
ДЮФЛ 2023/24. Первая лига U-19
Финал четырех. Киев. УТК им В. Банникова
1/2 финала. 08.06.2024
Ингулец (Петрово) – Динамо (Киев) – 0:5
Нива (Винница) – ДЮСШ-1-Кривбасс-84 (Кривой Рог) – 7:0
Матч за 3-е место. 09.06.2024.
ДЮСШ-1-Кривбасс-84 (Кривой Рог) – Ингулец (Петрово) – 1:6
Финал. 09.06.2024.
Динамо (Киев) – Нива (Винница) – 2:0
Голы: Редушко, 79, Люсин, 89.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист не хочет работать в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник сборной Украины – о поражении в товарищеском матче