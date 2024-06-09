Динамо стало победителем ДЮФЛУ 2023/24 в Первой лиге среди команд U-19

Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2023/24 в Первой лиге в категории U-19.

В финале ДЮФЛУ киевское Динамо обыграло винницкую Ниву со счетом 2:0 и стало победителем соревнований.

У победителей голы во втором тайме забили Богдан Редушко и Павел Люсин.

ДЮФЛ 2023/24. Первая лига U-19

Финал четырех. Киев. УТК им В. Банникова

1/2 финала. 08.06.2024

Ингулец (Петрово) – Динамо (Киев) – 0:5

Нива (Винница) – ДЮСШ-1-Кривбасс-84 (Кривой Рог) – 7:0

Матч за 3-е место. 09.06.2024.

ДЮСШ-1-Кривбасс-84 (Кривой Рог) – Ингулец (Петрово) – 1:6

Финал. 09.06.2024.

Динамо (Киев) – Нива (Винница) – 2:0

Голы: Редушко, 79, Люсин, 89.