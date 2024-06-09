Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кто из украинских теннисисток сыграет на Олимпиаде? Цуренко вряд ли поедет
ITF
09 июня 2024, 18:13 |
1289
1

Кто из украинских теннисисток сыграет на Олимпиаде? Цуренко вряд ли поедет

У Украины есть 5 квот: 3 в одиночном разряде и 2 в парном

09 июня 2024, 18:13 |
1289
1
Кто из украинских теннисисток сыграет на Олимпиаде? Цуренко вряд ли поедет
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская сборная Украины по теннису гарантированно использует пять именных путевок на Олимпиаду-2024.

Отборочный период на игры-2024 в теннисе закроется обновленным рейтингом в понедельник, 10 июня. Для участия в Олимпиаде спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 лучших игроков, а также выполнить критерий игр за сборную.

По первому пункту отбора проходят сразу пять украинок в одиночном разряде (Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко), но Ангелина и Леся не выполнили второе условие отбора.

Капитан женской сборной Украины Михаил Филима сообщил, что те три теннисистки, которые выполнили оба условия, будут включены в заявку на Олимпиаду-2024 в одиночном разряде. А также на Игры в Париж поедут сестры Киченок – они будут выступать в парном разряде.

Кто из украинских теннисисток гарантированно сыграет на Олимпиаде в Париже:

  • одиночный разряда: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская
  • парный разряд: Людмила Киченок и Надежда Киченок

Кроме сестер Киченок, в парном турнире от Украины будет в Париже еще один тандем теннисисток. Его сформируют из теннисисток, которые также выступят в одиночном разряде.

Ангелина Калинина и Леся Цуренко все еще могут занять последнее вакантное место в олимпийском составе Украины.

Хотя теннисистки не выполнили условие матчей со сборную Украины, по правилам ITF их участие будет рассматриваться компетентным органом с учетом «особых обстоятельств». Одно из таких – «высокий уровень конкуренции» в сборной.

Филима сообщил, что если орган ITF разрешит обеим теннисисткам играть на Олимпиаде, выбор будет осуществлен именно в пользу Калининой:

«Больше шансов попасть в состав на Олимпиаду у Ангелины. Она, мне кажется, и выше будет в рейтинге, и были определенные причины, почему она не играла за сборную. Поэтому у нее больше шансов, ее будут заявлять», – сказал Филима.

Относительно критериев выбора между Калининой и Цуренко Филима обратил внимание на то, что соответствующее решение формируется коллективно внутри сборной. А также намерения самой теннисистки играть на Олимпиаде:

«Это зависит от индивидуальных отношений теннисистки с федерацией и спорткомитетом, рейтинга и настроения играть на Олимпийских играх. Это коллективное решение тренерского штаба, Федерации тенниса (потому что она подает заявки), и спорткомитета. Там есть определенные пункты, что должна делать федерация и игрок, какие у них отношения».

Окончательное решение о количестве украинок в составе Олимпийских игр будет принято после ответа Международной федерации тенниса на запрос по участию Калининой или Цуренко на турнире.

«Это решение Международной теннисной федерации. Они могут принять негативное решение и по одной, и по другой теннисистке из-за того, что те сыграли только один матч за сборную за последние два года», – сказал Филима.

Теннисный турнир на Олимпийских Играх 2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.

По теме:
Австрия представила окончательную заявку на Евро-2024
С Цитаишвили и игроком Шахтера. Окончательная заявка Грузии на Евро-2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
женская сборная Украины по теннису Олимпийские игры 2024 Михаил Филима Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Леся Цуренко Надежда Киченок Людмила Киченок заявки
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка
Футбол | 08 июня 2024, 19:25 52
Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка
Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка

Киевляне нацелились на Брайана Себальоса

Свентек поделилась эмоциями после триумфа на Ролан Гаррос 2024
Теннис | 09 июня 2024, 02:10 0
Свентек поделилась эмоциями после триумфа на Ролан Гаррос 2024
Свентек поделилась эмоциями после триумфа на Ролан Гаррос 2024

Ига в финале мейджора обыграла Жасмин Паолини

Георгий СУДАКОВ: «Нельзя сказать, что против Польши мы играли плохо»
Футбол | 09.06.2024, 15:08
Георгий СУДАКОВ: «Нельзя сказать, что против Польши мы играли плохо»
Георгий СУДАКОВ: «Нельзя сказать, что против Польши мы играли плохо»
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
Футбол | 09.06.2024, 07:10
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
Футбол | 08.06.2024, 21:24
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Ну тут нема що визначати. рейтинг про все говорить, постійно травмована Цуренко там, де вона є за своїм станом. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
08.06.2024, 00:41 1
Футбол
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
08.06.2024, 23:34
Бокс
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
07.06.2024, 23:39 162
Футбол
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
08.06.2024, 22:59
Футбол
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
08.06.2024, 17:19 15
Бокс
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
08.06.2024, 00:05 59
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
08.06.2024, 08:06 5
Футбол
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
07.06.2024, 16:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем