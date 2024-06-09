Кто из украинских теннисисток сыграет на Олимпиаде? Цуренко вряд ли поедет

Женская сборная Украины по теннису гарантированно использует пять именных путевок на Олимпиаду-2024.



Отборочный период на игры-2024 в теннисе закроется обновленным рейтингом в понедельник, 10 июня. Для участия в Олимпиаде спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 лучших игроков, а также выполнить критерий игр за сборную.

По первому пункту отбора проходят сразу пять украинок в одиночном разряде (Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко), но Ангелина и Леся не выполнили второе условие отбора.

Капитан женской сборной Украины Михаил Филима сообщил, что те три теннисистки, которые выполнили оба условия, будут включены в заявку на Олимпиаду-2024 в одиночном разряде. А также на Игры в Париж поедут сестры Киченок – они будут выступать в парном разряде.

Кто из украинских теннисисток гарантированно сыграет на Олимпиаде в Париже:

одиночный разряда: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

парный разряд: Людмила Киченок и Надежда Киченок

Кроме сестер Киченок, в парном турнире от Украины будет в Париже еще один тандем теннисисток. Его сформируют из теннисисток, которые также выступят в одиночном разряде.

Ангелина Калинина и Леся Цуренко все еще могут занять последнее вакантное место в олимпийском составе Украины.

Хотя теннисистки не выполнили условие матчей со сборную Украины, по правилам ITF их участие будет рассматриваться компетентным органом с учетом «особых обстоятельств». Одно из таких – «высокий уровень конкуренции» в сборной.

Филима сообщил, что если орган ITF разрешит обеим теннисисткам играть на Олимпиаде, выбор будет осуществлен именно в пользу Калининой:

«Больше шансов попасть в состав на Олимпиаду у Ангелины. Она, мне кажется, и выше будет в рейтинге, и были определенные причины, почему она не играла за сборную. Поэтому у нее больше шансов, ее будут заявлять», – сказал Филима.



Относительно критериев выбора между Калининой и Цуренко Филима обратил внимание на то, что соответствующее решение формируется коллективно внутри сборной. А также намерения самой теннисистки играть на Олимпиаде:

«Это зависит от индивидуальных отношений теннисистки с федерацией и спорткомитетом, рейтинга и настроения играть на Олимпийских играх. Это коллективное решение тренерского штаба, Федерации тенниса (потому что она подает заявки), и спорткомитета. Там есть определенные пункты, что должна делать федерация и игрок, какие у них отношения».

Окончательное решение о количестве украинок в составе Олимпийских игр будет принято после ответа Международной федерации тенниса на запрос по участию Калининой или Цуренко на турнире.

«Это решение Международной теннисной федерации. Они могут принять негативное решение и по одной, и по другой теннисистке из-за того, что те сыграли только один матч за сборную за последние два года», – сказал Филима.

Теннисный турнир на Олимпийских Играх 2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.