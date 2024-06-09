На россии прервали матч из-за угрозы атаки БПЛА

На россии прервали матч Второй лиги из-за угрозы атаки БПЛА.

9 июня стартовал поединок между командами «авангард» и «иртыш». На 73-й минуте при счете 1:1 игру остановили.

Игроки покинули поле, а болельщики ушли со стадиона. Встреча проходит в курске.

О возможной атаке сообщила пресс-служба местного «авангарда».