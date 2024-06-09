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09 июня 2024, 17:53 |
2363
6

На россии прервали матч из-за угрозы атаки БПЛА

9 июня команды авангард и иртыш начали поединок Второй лиги в курске

09 июня 2024, 17:53 |
2363
6
На россии прервали матч из-за угрозы атаки БПЛА

На россии прервали матч Второй лиги из-за угрозы атаки БПЛА.

9 июня стартовал поединок между командами «авангард» и «иртыш». На 73-й минуте при счете 1:1 игру остановили.

Игроки покинули поле, а болельщики ушли со стадиона. Встреча проходит в курске.

О возможной атаке сообщила пресс-служба местного «авангарда».

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прерванные матчи российско-украинская война чемпионат россии по футболу воздушная тревога
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
хай звикають ті підараси російські до нової реальності
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+4
zhyr
бо нєфіг грати у сірій зоні
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+3
Олексій Коваль
От і добре... Вже час звикати до реальності
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+3
Falko
А чого вболівальники розійшлися? У сховище, сучі діти, відбій - вийшли, продовжили сємкі лузгать.
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+1
Первый Среди Равных
Да яка там нова реальність, не смішіть.
Залетить іноді якийсь пердунець з крилами якщо долетить може виб'є шибку в якомусь вікні чи поцарапає обліцовку, і порівняйте з тим яка ситуація в Україні.
Оце капєц все, росії кабзда, погрузили в нову реальність. 
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0
Lulinnha
Війна - це бумеранг... 
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0
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