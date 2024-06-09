Другие новости09 июня 2024, 17:53 |
2363
6
На россии прервали матч из-за угрозы атаки БПЛА
9 июня команды авангард и иртыш начали поединок Второй лиги в курске
09 июня 2024, 17:53 |
2363
6
На россии прервали матч Второй лиги из-за угрозы атаки БПЛА.
9 июня стартовал поединок между командами «авангард» и «иртыш». На 73-й минуте при счете 1:1 игру остановили.
Игроки покинули поле, а болельщики ушли со стадиона. Встреча проходит в курске.
О возможной атаке сообщила пресс-служба местного «авангарда».
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Залетить іноді якийсь пердунець з крилами якщо долетить може виб'є шибку в якомусь вікні чи поцарапає обліцовку, і порівняйте з тим яка ситуація в Україні.
Оце капєц все, росії кабзда, погрузили в нову реальність.