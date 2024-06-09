Соболева и Завацкая узнали первых соперниц на турнире в Валенсии

Состоялась жеребьевка на грунтовом турнире WTA 125 в Валенсии (Испания), где в основе сыграют две украинки: Анастасия Соболева и Катарина Завацкая.

Завацкая (№196 WTA) стартует матчем против седьмой сеяной Марины Бассольс (№111 WTA).

Соболева (№227 WTA) начнет выступления на турнире поединком против другой испанки Ирен Бурильо (№302 WTA).

Отметим, что Анастасия и Катарина могут сыграть между собой во втором раунде.