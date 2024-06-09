WTA09 июня 2024, 15:50 |
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Соболева и Завацкая узнали первых соперниц на турнире в Валенсии
Украинки могут сыграть между собой во втором раунде
09 июня 2024, 15:50 |
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Состоялась жеребьевка на грунтовом турнире WTA 125 в Валенсии (Испания), где в основе сыграют две украинки: Анастасия Соболева и Катарина Завацкая.
Завацкая (№196 WTA) стартует матчем против седьмой сеяной Марины Бассольс (№111 WTA).
Соболева (№227 WTA) начнет выступления на турнире поединком против другой испанки Ирен Бурильо (№302 WTA).
Отметим, что Анастасия и Катарина могут сыграть между собой во втором раунде.
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