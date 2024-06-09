Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. ШЕВЧЕНКО: «Футбол – мощный инструмент, нужно использовать его правильно»
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 13:31 |
179
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ШЕВЧЕНКО: «Футбол – мощный инструмент, нужно использовать его правильно»

Президент УАФ – о противостоянии рф на всех фронтах

09 июня 2024, 13:31 |
179
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ШЕВЧЕНКО: «Футбол – мощный инструмент, нужно использовать его правильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал британским журналистам, как он пытается через свой вид спорта донести правду о военных преступлениях россии.

«Для нас все началось в 2014 году. С тех пор не было никаких шансов остановить это. Реакция всего мира была очень медленной, но два года назад они открыли глаза и до сих пор поддерживают нас. Мы переживаем очень сложный момент. Вы слышите сирены каждый день, на линии фронта все сложно, и, очевидно, люди устали. Но наши люди сильны и будут продолжать», – сказал Шевченко.

Шевченко видит шанс для футбола использовать свою силу во благо, как это было, когда болельщики Европы съехались в Украину в 2012-м. «Важно, как вы используете эту силу. Важно, правильно ли ты ее используешь, чтобы наладить контакт с людьми и передать послания о мире, или же ты используешь футбол для освещения военных преступлений и тому подобных вещей.

Футбол – это очень мощный инструмент: мы должны использовать его правильно», – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко Евро-2024 российско-украинская война
Владимир Клепач Источник: The Guardian
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