Два клуба АПЛ интересуются форвардом Ромы

Два клуба АПЛ, «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», проявляют интерес к форварду «Ромы» Тэмми Абрахаму. Они уже запросили у «Ромы» информацию по поводу возможного трансфера 26-летнего английского форварда.

Еще три клуба АПЛ, «Астон Вилла», «Лестер» и «Борнмут» также рассматривают возможность подписания Абрахама, но пока что не предпринимали никаких активных шагов в этом направлении.

Абрахам ранее выступал в Англии за «Челси», «Астон Виллу» и «Суонси». Контракт форварда с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.