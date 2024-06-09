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Англия
09 июня 2024, 11:34 |
95
0

Два клуба АПЛ интересуются форвардом Ромы

Тэмми Абрахам может вернуться в Англию

09 июня 2024, 11:34 |
95
0
Два клуба АПЛ интересуются форвардом Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Два клуба АПЛ, «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», проявляют интерес к форварду «Ромы» Тэмми Абрахаму. Они уже запросили у «Ромы» информацию по поводу возможного трансфера 26-летнего английского форварда.

Еще три клуба АПЛ, «Астон Вилла», «Лестер» и «Борнмут» также рассматривают возможность подписания Абрахама, но пока что не предпринимали никаких активных шагов в этом направлении.

Абрахам ранее выступал в Англии за «Челси», «Астон Виллу» и «Суонси». Контракт форварда с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Олег Дидух Источник: TeamTalk
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