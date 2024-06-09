Хавбек сборной Франции может пропустит стартовый матч на Евро-2024

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо пропустил вчерашнюю тренировку сборной Франции. У него небольшое повреждение мышц бедра.

По информации французских СМИ, травма не является серьезной. Однако участие 29-летнего хавбека в первом матче сборной Франции на Евро-2024 пока что остается под вопросом.

Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Дидье Дешама проведет в понедельник, 17 июня против сборной Австрии в Дюссельдорфе. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Также соперниками Франции по группе являются Польша и Нидерланды.