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Чемпионат Европы
09 июня 2024, 10:27 | Обновлено 09 июня 2024, 10:28
336
0

Хавбек сборной Франции может пропустит стартовый матч на Евро-2024

У Адриена Рабьо повреждение мышц бедра

09 июня 2024, 10:27 | Обновлено 09 июня 2024, 10:28
336
0
Хавбек сборной Франции может пропустит стартовый матч на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо пропустил вчерашнюю тренировку сборной Франции. У него небольшое повреждение мышц бедра.

По информации французских СМИ, травма не является серьезной. Однако участие 29-летнего хавбека в первом матче сборной Франции на Евро-2024 пока что остается под вопросом.

Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Дидье Дешама проведет в понедельник, 17 июня против сборной Австрии в Дюссельдорфе. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Также соперниками Франции по группе являются Польша и Нидерланды.

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сборная Франции по футболу Адриен Рабьо травма Евро-2024 чемпионат Европы по футболу
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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