Месси рассказал, сыграет ли он на ЧМ-2026
Аргентинец еще не принял окончательного решения
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, сыграет ли на ЧМ-2026, во время которого форварду исполнится 39 лет:
«Это зависит от того, как я буду чувствовать себя, в какой я буду физической форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я на высоте, чтобы иметь возможность соревноваться и помогать моим товарищам по команде.
До этого еще много времени. Кроме того, возраст – это реальность, которую надо учитывать, хоть это число. Матчи, которые у меня впереди, не те, что в Европе, где я играл каждые три дня как во Франции, так и в Испании.
Но это зависит от моего самочувствия и самоощущения рядом с товарищами по команде, понимания, остаюсь ли я на высоте или нет».
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