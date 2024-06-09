Месси рассказал, сыграет ли он на ЧМ-2026

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, сыграет ли на ЧМ-2026, во время которого форварду исполнится 39 лет:

«Это зависит от того, как я буду чувствовать себя, в какой я буду физической форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я на высоте, чтобы иметь возможность соревноваться и помогать моим товарищам по команде.

До этого еще много времени. Кроме того, возраст – это реальность, которую надо учитывать, хоть это число. Матчи, которые у меня впереди, не те, что в Европе, где я играл каждые три дня как во Франции, так и в Испании.

Но это зависит от моего самочувствия и самоощущения рядом с товарищами по команде, понимания, остаюсь ли я на высоте или нет».