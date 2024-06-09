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  4. Месси рассказал, сыграет ли он на ЧМ-2026
Чемпионат мира
09 июня 2024, 08:18 |
360
0

Месси рассказал, сыграет ли он на ЧМ-2026

Аргентинец еще не принял окончательного решения

09 июня 2024, 08:18 |
360
0
Месси рассказал, сыграет ли он на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, сыграет ли на ЧМ-2026, во время которого форварду исполнится 39 лет:

«Это зависит от того, как я буду чувствовать себя, в какой я буду физической форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я на высоте, чтобы иметь возможность соревноваться и помогать моим товарищам по команде.

До этого еще много времени. Кроме того, возраст – это реальность, которую надо учитывать, хоть это число. Матчи, которые у меня впереди, не те, что в Европе, где я играл каждые три дня как во Франции, так и в Испании.

Но это зависит от моего самочувствия и самоощущения рядом с товарищами по команде, понимания, остаюсь ли я на высоте или нет».

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Дидух Источник: Infobae
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