Стали известны победители в парном разряде Ролан Гаррос 2024 у мужчин
В финале соревнований Аревало и Павич выиграли у тандема Болелли / Вавассори в двух сетах
8 июня состоялся финальный матч в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2024 в мужской сетке.
Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия) в двух сетах переиграли итальянский тандем Симоне Болелли / Андреа Вавассори за 1 час и 34 минуты.
Ролан Гаррос 2024. Пары. Финал
Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) – Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – 7:5, 6:3
Это была третья встреча дуэтов. Аревало и Павич выиграли все очные поединки, каждый из которых прошел в 2024 году.
Аревало во второй раз победил на грунтовом мейджоре. Два года назад Марсело вместе с Жаном-Жюльеном Ройером также стал чемпионом на кортах Парижа.
Павич собрал Карьерный Grand Slam. Мате, помимо РГ-2024, выигрывал парный трофей на Australian Open 2018, US Open 2020 и на Уимблдоне 2021.
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