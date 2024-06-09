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  4. Стали известны победители в парном разряде Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Ролан Гаррос
09 июня 2024, 02:26 |
125
0

Стали известны победители в парном разряде Ролан Гаррос 2024 у мужчин

В финале соревнований Аревало и Павич выиграли у тандема Болелли / Вавассори в двух сетах

09 июня 2024, 02:26 |
125
0
Стали известны победители в парном разряде Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня состоялся финальный матч в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2024 в мужской сетке.

Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия) в двух сетах переиграли итальянский тандем Симоне Болелли / Андреа Вавассори за 1 час и 34 минуты.

Ролан Гаррос 2024. Пары. Финал

Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) – Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – 7:5, 6:3

Это была третья встреча дуэтов. Аревало и Павич выиграли все очные поединки, каждый из которых прошел в 2024 году.

Аревало во второй раз победил на грунтовом мейджоре. Два года назад Марсело вместе с Жаном-Жюльеном Ройером также стал чемпионом на кортах Парижа.

Павич собрал Карьерный Grand Slam. Мате, помимо РГ-2024, выигрывал парный трофей на Australian Open 2018, US Open 2020 и на Уимблдоне 2021.

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Марсело Аревало Мате Павич Симоне Болелли Андреа Вавассори
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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