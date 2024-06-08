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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 22:00 | Обновлено 08 июня 2024, 23:10
747
0

Стрим из лагеря сборной Украины. Малиновский в прямом эфире. LIVE

Начало эфира Влады Седан и Романа Бебеха запланировано на 8 июня в 22:00

08 июня 2024, 22:00 | Обновлено 08 июня 2024, 23:10
747
0
Стрим из лагеря сборной Украины. Малиновский в прямом эфире. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 8 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.

Начало стрима с Русланом Малиновским запланировано на 22:00 по киевскому времени.

7 июня сборная Украины в Варшаве, готовясь к Евро-2024, сыграла спарринг против команды Польши (1:3).

Стрим из лагеря сборной Украины. Малиновский в прямом эфире. LIVE

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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