Вечером 8 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.

Начало стрима с Русланом Малиновским запланировано на 22:00 по киевскому времени.

7 июня сборная Украины в Варшаве, готовясь к Евро-2024, сыграла спарринг против команды Польши (1:3).

Стрим из лагеря сборной Украины. Малиновский в прямом эфире. LIVE