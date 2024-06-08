Чемпионат Европы08 июня 2024, 22:00 | Обновлено 08 июня 2024, 23:10
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Стрим из лагеря сборной Украины. Малиновский в прямом эфире. LIVE
Начало эфира Влады Седан и Романа Бебеха запланировано на 8 июня в 22:00
08 июня 2024, 22:00 | Обновлено 08 июня 2024, 23:10
747
0
Вечером 8 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.
Влада Седан и Роман Бебех в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.
Начало стрима с Русланом Малиновским запланировано на 22:00 по киевскому времени.
7 июня сборная Украины в Варшаве, готовясь к Евро-2024, сыграла спарринг против команды Польши (1:3).
Стрим из лагеря сборной Украины. Малиновский в прямом эфире. LIVE
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