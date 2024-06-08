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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 21:48 | Обновлено 08 июня 2024, 21:49
538
0

Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024

Миколенко считает, что нужно много работать над стандартами соперников

08 июня 2024, 21:48 | Обновлено 08 июня 2024, 21:49
538
0
Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник Виталий Миколенко, который восстановился после травмы, оценил игру сборной Украины в спарринге с Польшей (1:3).

«После травмы чувствовал себя неплохо, но были определенные проблемы. Был дискомфорт, не на 100% был готов. Это было в планах, что сыграю 45 минут. Я мог больше, но я рад, что провел 45 минут, что важно перед Евро. Счастлив, что вернулся на поле».

«Пропустили два со стандарта, все не доиграли в этих моментах. Не могу сказать, что кто-то один не доиграл. Поэтому и пропустили три».

«И голы со стандартов – это большая проблема. Еще гол после подачи, сложный для вратаря момент. Для нас это большой урок перед Евро», — сказал Миколенко.

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сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Евро-2024 Виталий Миколенко
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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