Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024

Защитник Виталий Миколенко, который восстановился после травмы, оценил игру сборной Украины в спарринге с Польшей (1:3).

«После травмы чувствовал себя неплохо, но были определенные проблемы. Был дискомфорт, не на 100% был готов. Это было в планах, что сыграю 45 минут. Я мог больше, но я рад, что провел 45 минут, что важно перед Евро. Счастлив, что вернулся на поле».

«Пропустили два со стандарта, все не доиграли в этих моментах. Не могу сказать, что кто-то один не доиграл. Поэтому и пропустили три».

«И голы со стандартов – это большая проблема. Еще гол после подачи, сложный для вратаря момент. Для нас это большой урок перед Евро», — сказал Миколенко.