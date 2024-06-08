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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «У Бельгии есть Де Брюйне и Доку. Плюс, что нет Куртуа»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 20:13 |
184
1

Роман ЯРЕМЧУК: «У Бельгии есть Де Брюйне и Доку. Плюс, что нет Куртуа»

Форвард оценил одного из соперников на Евро-2024

08 июня 2024, 20:13 |
184
1
Роман ЯРЕМЧУК: «У Бельгии есть Де Брюйне и Доку. Плюс, что нет Куртуа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Форвард Роман Яремчук в комментарии бельгийским СМИ оценил сборную Бельгии, с которой сборная Украины будет играть на Евро-2024.

«Бельгия – одна из лучших сборных, несмотря на смену поколений. Но в команде есть Доку, есть Де Брюйне, которые всегда могут сделать разницу. Плюс Лукаку – один из лучших форвардов мира. Все еще классный игрок, если у него есть доверие тренера».

«Отсутствие Куртуа? Это плюс для Украины, но я уверен, что и другой вратарь сыграет на уровне», — сказал Яремчук.

В группе еще сыграют Словакия и Румыния.

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Иван Зинченко Источник: Het Nieuwsblad
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Комментарии 2
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fifa2020
Головне Сидорчука і пущана випустити, і ніякі де брюйне нам не страшні)))))
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