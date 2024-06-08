Роман ЯРЕМЧУК: «У Бельгии есть Де Брюйне и Доку. Плюс, что нет Куртуа»
Форвард оценил одного из соперников на Евро-2024
Форвард Роман Яремчук в комментарии бельгийским СМИ оценил сборную Бельгии, с которой сборная Украины будет играть на Евро-2024.
«Бельгия – одна из лучших сборных, несмотря на смену поколений. Но в команде есть Доку, есть Де Брюйне, которые всегда могут сделать разницу. Плюс Лукаку – один из лучших форвардов мира. Все еще классный игрок, если у него есть доверие тренера».
«Отсутствие Куртуа? Это плюс для Украины, но я уверен, что и другой вратарь сыграет на уровне», — сказал Яремчук.
В группе еще сыграют Словакия и Румыния.
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