Молодежные турниры08 июня 2024, 19:58 | Обновлено 08 июня 2024, 20:05
268
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ВИДЕО. Волошин и Ярмолюк обеспечили перевес Украине U-23 над Панамой U-23
Украинская команда забила два мяча в середине второго тайма
08 июня 2024, 19:58 | Обновлено 08 июня 2024, 20:05
268
0
8 июня в 18:30 проходит матч 3-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играют сборные Украины U-23 и Панамы U-23.
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Украинская команда забила два мяча в середине второго тайма. Волошин и Ярмолюк обеспечили перевес Украине U-23 в игре с Панамой U-23 (2:0)
ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 62 мин.
ГОЛ! 2:0. Егор Ярмолюк, 66 мин.
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