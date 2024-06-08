ВИДЕО. Волошин и Ярмолюк обеспечили перевес Украине U-23 над Панамой U-23

8 июня в 18:30 проходит матч 3-го тура международного турнира Мориса Ревелло. Во Франции играют сборные Украины U-23 и Панамы U-23.

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Украинская команда забила два мяча в середине второго тайма. Волошин и Ярмолюк обеспечили перевес Украине U-23 в игре с Панамой U-23 (2:0)

ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 62 мин.

ГОЛ! 2:0. Егор Ярмолюк, 66 мин.