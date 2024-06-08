Англия08 июня 2024, 18:35 |
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Вместо Де Дзерби. Брайтон приглашает 31-летнего тренера
Клуб рассматривает кандидатуру Хюрцелера
08 июня 2024, 18:35 |
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«Брайтон» продолжает искать тренера на замену Роберто Де Дзерби, а одним из фаворитов стал наставник «Санкт-Паули» Фабиан Хюрцелер, который вывел команду в первую Бундеслигу.
Если специалист возглавит «Брайтон», то в 31 год станет самым молодым главным тренером в истории АПЛ.
В марте на фоне успешных выступлений «Санкт-Паули» клуб продлил контракт тренера, поэтому «Брайтону» придется заплатить компенсацию.
Среди других претендентов называют Грэма Поттера.
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