Вместо Де Дзерби. Брайтон приглашает 31-летнего тренера

«Брайтон» продолжает искать тренера на замену Роберто Де Дзерби, а одним из фаворитов стал наставник «Санкт-Паули» Фабиан Хюрцелер, который вывел команду в первую Бундеслигу.

Если специалист возглавит «Брайтон», то в 31 год станет самым молодым главным тренером в истории АПЛ.

В марте на фоне успешных выступлений «Санкт-Паули» клуб продлил контракт тренера, поэтому «Брайтону» придется заплатить компенсацию.

Среди других претендентов называют Грэма Поттера.