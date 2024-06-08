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  4. Вместо Де Дзерби. Брайтон приглашает 31-летнего тренера
Англия
08 июня 2024, 18:35 |
341
0

Вместо Де Дзерби. Брайтон приглашает 31-летнего тренера

Клуб рассматривает кандидатуру Хюрцелера

08 июня 2024, 18:35 |
341
0
Вместо Де Дзерби. Брайтон приглашает 31-летнего тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Хюрцелер

«Брайтон» продолжает искать тренера на замену Роберто Де Дзерби, а одним из фаворитов стал наставник «Санкт-Паули» Фабиан Хюрцелер, который вывел команду в первую Бундеслигу.

Если специалист возглавит «Брайтон», то в 31 год станет самым молодым главным тренером в истории АПЛ.

В марте на фоне успешных выступлений «Санкт-Паули» клуб продлил контракт тренера, поэтому «Брайтону» придется заплатить компенсацию.

Среди других претендентов называют Грэма Поттера.

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