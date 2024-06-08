Артем ДОВБИК: «Поражение от Польши? И Англия проигрывает на Уэмбли»

Украина в контрольном матче уступила Польше 1:3, а единственный гол в составе команды забил Артем Довбик, которого признали лучшим игроком сборной.

«Это мой первый Лев матча. Надеюсь, не последний. Была контратака, Малиновский отдал хорошую передачу, а я сместился и пробил. Увидел, что вратарь немного вышел из ворот. Хорошо попал».

«Поражение? Трагедии из этого делать не надо, сейчас все в стадии подготовки к Евро. Видим, что и сборная Англии проигрывает на Уэмбли. Есть о чем подумать и нас, и тренерскому штабу», – сказал Довбик.

В последнем матче перед Евро команда сыграет против Молдовы.