Артем ДОВБИК: «Поражение от Польши? И Англия проигрывает на Уэмбли»
Игрок забил в ворота Польши
Украина в контрольном матче уступила Польше 1:3, а единственный гол в составе команды забил Артем Довбик, которого признали лучшим игроком сборной.
«Это мой первый Лев матча. Надеюсь, не последний. Была контратака, Малиновский отдал хорошую передачу, а я сместился и пробил. Увидел, что вратарь немного вышел из ворот. Хорошо попал».
«Поражение? Трагедии из этого делать не надо, сейчас все в стадии подготовки к Евро. Видим, что и сборная Англии проигрывает на Уэмбли. Есть о чем подумать и нас, и тренерскому штабу», – сказал Довбик.
В последнем матче перед Евро команда сыграет против Молдовы.
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