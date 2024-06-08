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  4. Артем ДОВБИК: «Поражение от Польши? И Англия проигрывает на Уэмбли»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 19:11 | Обновлено 08 июня 2024, 19:29
855
0

Артем ДОВБИК: «Поражение от Польши? И Англия проигрывает на Уэмбли»

Игрок забил в ворота Польши

08 июня 2024, 19:11 | Обновлено 08 июня 2024, 19:29
855
0
Артем ДОВБИК: «Поражение от Польши? И Англия проигрывает на Уэмбли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украина в контрольном матче уступила Польше 1:3, а единственный гол в составе команды забил Артем Довбик, которого признали лучшим игроком сборной.

«Это мой первый Лев матча. Надеюсь, не последний. Была контратака, Малиновский отдал хорошую передачу, а я сместился и пробил. Увидел, что вратарь немного вышел из ворот. Хорошо попал».

«Поражение? Трагедии из этого делать не надо, сейчас все в стадии подготовки к Евро. Видим, что и сборная Англии проигрывает на Уэмбли. Есть о чем подумать и нас, и тренерскому штабу», – сказал Довбик.

В последнем матче перед Евро команда сыграет против Молдовы.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу Польша - Украина сборная Англии по футболу Евро-2024 сборная Польши по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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