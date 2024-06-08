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Молодежные турниры
08 июня 2024, 17:58 | Обновлено 08 июня 2024, 18:08
435
0

Нещерет, Михавко и Краснопир – в основе Украины U-23 на матч с Панамой

Команда Ротаня готовится к Олимпийским Играм

08 июня 2024, 17:58 | Обновлено 08 июня 2024, 18:08
435
0
Нещерет, Михавко и Краснопир – в основе Украины U-23 на матч с Панамой
УАФ

Сегодня в 18:30 начнется третий матч олимпийской сборной Украины U-23 на турнире Tournoi Maurice Revello, который проходит во Франции. Соперником будет Панама U-23.

Тренер Руслан Ротань определил стартовый состав: Нещерет, Брагару, Павлюк, Михавко, Драмбаев, Михайленко, Кучерявый, Сигеев, Синчук, Волошин, Краснопир.

Украина ранее на турнире обыграла Индонезию U-20 3:0 и Италию U-21 4:0.

Команда готовится к Олимпийским Играм.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло сборная Панамы по футболу U-23 стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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