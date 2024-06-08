Молодежные турниры08 июня 2024, 17:58 | Обновлено 08 июня 2024, 18:08
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Нещерет, Михавко и Краснопир – в основе Украины U-23 на матч с Панамой
Команда Ротаня готовится к Олимпийским Играм
08 июня 2024, 17:58 | Обновлено 08 июня 2024, 18:08
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Сегодня в 18:30 начнется третий матч олимпийской сборной Украины U-23 на турнире Tournoi Maurice Revello, который проходит во Франции. Соперником будет Панама U-23.
Тренер Руслан Ротань определил стартовый состав: Нещерет, Брагару, Павлюк, Михавко, Драмбаев, Михайленко, Кучерявый, Сигеев, Синчук, Волошин, Краснопир.
Украина ранее на турнире обыграла Индонезию U-20 3:0 и Италию U-21 4:0.
Команда готовится к Олимпийским Играм.
Читайте также:Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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