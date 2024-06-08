Нещерет, Михавко и Краснопир – в основе Украины U-23 на матч с Панамой

Сегодня в 18:30 начнется третий матч олимпийской сборной Украины U-23 на турнире Tournoi Maurice Revello, который проходит во Франции. Соперником будет Панама U-23.

Тренер Руслан Ротань определил стартовый состав: Нещерет, Брагару, Павлюк, Михавко, Драмбаев, Михайленко, Кучерявый, Сигеев, Синчук, Волошин, Краснопир.

Украина ранее на турнире обыграла Индонезию U-20 3:0 и Италию U-21 4:0.

Команда готовится к Олимпийским Играм.