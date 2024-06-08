Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024

Отсечь лишнее порой намного труднее, нежели определиться с необходимым. После того, как главные тренеры команд-участниц Евро-2024 огласили окончательные списки игроков, которые на полях Германии будут бороться за континентальное «золото», стало понятно, что по тем или иным причинам чемпионат Европы будут вынуждены смотреть по телевизору многие звезды, которые могли быть на этом футбольном празднике в иной ипостаси. Но получилось так, как получилось.

Вашему вниманию – наиболее громкие (на наш взгляд) имена, оказавшиеся вне обоймы своих национальных сборных.

Матс Хуммельс

Возраст: 35 лет

Сборная: Германия

Клуб: «Боруссия» Д

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Ветеран и легенда дортмундской «Боруссии» провел очень хороший сезон. Особенно вторую его часть. Особенно – в Лиге чемпионов. Казалось, что Хуммельс переживает свою очередную молодость. Однако главному тренеру Бундестим Нагельсманну так не казалось. Он решил отказаться от услуг Матса, которого вызывал в сборную в прошлом году. По словам тренера, перед тем как огласить свой вердикт, он долго разговаривал с Хуммельсом, пытаясь донести свои аргументы. Но не получилось: футболист, ставший лучшим в сезоне ЛЧ по количеству успешных отборов, так и не понял, почему пролетел мимо Евро.

Леон Горецка

Возраст: 29 лет

Сборная: Германия

Клуб: «Бавария»

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Да, «Бавария» провела не самый удачный сезон (мягко говоря). Однако статистика ее основного «волнореза» все равно впечатляющая: на счету Горецки шесть забитых мячей и 11 результативных передач. Слухи о том, что Леон не попадет в список вызванных на Евро игроков, циркулировали еще ранней весной. И подспорьем для их «циркуляции» стал факт того, что главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн не вызвал Горецку на мартовские матчи сборной, сделав ставку на другого игрока «Баварии» – 19-летнего Павловича. По словам Нагельсманна, Горецка, как и Хуммельс, очень разочарованы тем, что не сыграют на Евро-2024.

Маркус Рэшфорд

Возраст: 26 лет

Сборная: Англия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

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«Манчестер Юнайтед» в недавно завершившемся сезона разочаровал. Даже несмотря на то, что манкунианцам удалось добыть трофей – выиграть Кубок Англии. Не блистал и основной форвард «МанЮнайтед» – Рэшфорд. Однако моментами он напоминал себя былого. И вряд ли Рэшфорд – наиболее проблемное «звено» нынешнего «МЮ». На наш взгляд, Маркус заслуживал вызова в сборную. И не только на наш взгляд: так думают и многие на Туманном Альбионе. Вот только Саутгейт думает иначе.

Рахим Стерлинг

Возраст: 29 лет

Сборная: Англия

Клуб: «Челси»

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Этот футболист не так давно олицетворял сборную Англии. Однако в последнее время Стерлинг не пользуется доверием у главного тренера «трех львов» Гарета Саутгейта. После ЧМ-2022 наставник англичан перестал вызывать в сборную некогда его ведущего игрока. Причина – потеря формы. Однако по факту отсутствие Стерлинга в финальной заявке Англии на Евро-2024 вызывает, как минимум, удивление. Уж слишком тяжело отвыкнуть от одной действительности и принять иную.

Доменико Берарди

Возраст: 29 лет

Сборная: Италия

Клуб: «Сассуоло»

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Он бы наверняка оказался в заявке Скуадры Адзурры, если бы не травма. В марте Доменико получил серьезное повреждение – порвал ахилл. Показательно, что эту сложную травму он получил, только что восстановившись от последствий еще одного непростого повреждения – травмы мениска. В итоге и клубный сезон у него получился скомканным, и чемпионат Европы пропустит.

Гави

Возраст: 19 лет

Сборная: Испания

Клуб: «Барселона»

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Главная потеря «Барселоны», да и сборной Испании. Причина – травма. Молодой испанский талант травмировался в ноябре минувшего года, в поединке против сборной Грузии. Травмировался фактически на ровном месте. «Это был несчастный случай», – заявил тогда наставник сборной Испании де ла Фуэнте. Хотя от осознания этого вряд ли легче.

Люка Эрнандес

Возраст: 28 лет

Сборная: Франция

Клуб: «ПСЖ»

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Если бы не тяжелая травма Эрнандеса (у защитника разрыв крестообразной связки колена), то, вполне возможно, его бы «ПСЖ» прошел в полуфинале Лиги чемпионов «Боруссию». Но Люка травмировался еще в первом матче, и покинул поле со слезами. Без него «Сен-Жермен» не смог совладать со «шмелями». Без Люки Эрнандеса теперь придется играть на Евро и его национальной сборной.

Джошуа Зиркзе

Возраст: 23 года

Сборная: Нидерланды

Клуб: «Болонья»

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Форвард «Болоньи» Зиркзе, впрочем, как и вся его команда, стали настоящим открытием нынешнего сезона серии А. Впервые за долгие десятилетия «россоблу» пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Игра молодого голландского нападающего «Болоньи» стала настоящим откровением для многих топ-клубов (в его активе – 12 забитых мячей и 7 результативных передач), и за этим парнем уже выстроилась очередь из желающих его приобрести. Однако главный тренер «оранье» Рональд Куман по известным только ему причинам не внес Джошуа в список приглашенных футболистов на Евро.

Тибо Куртуа

Возраст: 32 года

Сборная: Бельгия

Клуб: «Реал»

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В ситуации с невызовом лучшего голкипера Бельгии последнего десятилетия (да и не только Бельгии) все просто и банально. Куртуа повздорил с главным тренером сборной Доменико Тедеско. Повздорил, казалось, из-за мелочи – капитанской повязки, которую Тедеско в отсутствии Де Брюйне передал Лукаку. А Тибо очень хотел, чтобы повязка перешла именно к нему. И очень обиделся, что Тедеско на роль вожака команды выбрал другого игрока. Обиделся настолько, что покинул лагерь национальной сборной. Он туда не ездок еще с минувшего года.

Давид Алаба

Возраст: 31 год

Сборная: Австрия

Клуб: «Реал»

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Из-за серьезнейшей травмы универсальный игрок «Реала» (может сыграть и в центре обороны, и в середине поля) был вынужден пропустить финишный отрезок осенней части нынешнего сезона. И полностью – весеннюю часть. Без Алабы «Реал» стал чемпионом Испании и добыл свой очередной Кубок чемпионов. Без своей главной звезды сыграет на полях Германии и сборная Австрии.