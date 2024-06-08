Другие новости08 июня 2024, 17:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
08 июня 2024, 17:15 |
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В субботу, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Португалия – Хорватия
20:30 Дания – Норвегия
22:30 Испания – Северная Ирландия
КИБЕРСПОРТ
16:00 The Mongolz – Астралис
19:00 FURIA – NIP
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