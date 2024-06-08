Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня
Другие новости
08 июня 2024, 17:15 |
11
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 июня 2024, 17:15 |
11
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Португалия – Хорватия

Ggbet 1.74 – 3.80 – 4.67

20:30 Дания – Норвегия

Ggbet 2.16 – 3.45 – 3.20

22:30 Испания – Северная Ирландия

Ggbet 1.10 – 9.40 – 26.00

КИБЕРСПОРТ

16:00 The Mongolz – Астралис

Ggbet 2.61 – 1.51

19:00 FURIA – NIP

Ggbet 1.83 – 1.99

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Футбол | 07 июня 2024, 22:29 14
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши

Украинцы пропустили уже и третий, но именно второй мяч был достаточно курьезным

Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге
Футбол | 07 июня 2024, 17:29 2
Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге
Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге

Три украинских футболиста испанского чемпионата выросли в цене

Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Футбол | 08.06.2024, 16:49
Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 08.06.2024, 00:05
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Битва за Кубок Стэнли: атака Эдмонтона против опыта Флориды
Хоккей | 08.06.2024, 11:45
Битва за Кубок Стэнли: атака Эдмонтона против опыта Флориды
Битва за Кубок Стэнли: атака Эдмонтона против опыта Флориды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
08.06.2024, 00:41 1
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
07.06.2024, 09:01 3
Футбол
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
06.06.2024, 18:44 14
Бокс
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
06.06.2024, 23:40
Футбол
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
07.06.2024, 12:54 1
Бокс
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
08.06.2024, 08:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем