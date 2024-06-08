Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Вратарь уверен, что игрок улучшит команду
Вратарь «Реала» Андрей Лунин не считает, что приход Килиана Мбаппе гарантирует команде многолетнее доминирование в Лиге чемпионов и других турнирах.
«С Мбаппе еще 20 трофеев Лиги чемпионов можно выиграть? Это так считают, мол, пришел Мбаппе – и нам уже гарантируют все победы. Это только на бумаге, хотя, конечно, он добавит команде, один из лучших игроков мира».
«Но это не математика, ничего точного нет. Поэтому будет интересно», – сказал Лунин.
Форвард недавно перешел в мадридскую команду свободным агентом, подписав контракт на 5 лет.
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