Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин не считает, что приход Килиана Мбаппе гарантирует команде многолетнее доминирование в Лиге чемпионов и других турнирах.

«С Мбаппе еще 20 трофеев Лиги чемпионов можно выиграть? Это так считают, мол, пришел Мбаппе – и нам уже гарантируют все победы. Это только на бумаге, хотя, конечно, он добавит команде, один из лучших игроков мира».

«Но это не математика, ничего точного нет. Поэтому будет интересно», – сказал Лунин.

Форвард недавно перешел в мадридскую команду свободным агентом, подписав контракт на 5 лет.