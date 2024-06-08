Левандовски назвал двух лучших игроков сборной Украины в игре с Польшей

Экс-игрок сборной Польши и донецкого «Шахтера» Мариуш Левандовски высказался о сборной Украины, которая уступила в последнем товарищеском матче Польше (1:3).

«Если говорить о вчерашней игре, то мне больше всего понравилось, как играли Руслан Малиновский и Артем Довбик. Вот этих двоих я бы выделил персонально. Если говорить о сборной Украины в целом, то там хорошие вингеры. Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, тот же Андрей Ярмоленко. В центре обороны там есть такой крепкий парень – Илья Забарный. Николай Матвиенко тоже на уровне. А вратари вообще топовые.

Вообще, я думаю, что главное качество этой сборной Украины – сплав молодежи и опыта. На Евро у Украины есть все шансы выйти из группы. Она у них точно легче, чем у Польши», – сказал Мариуш.