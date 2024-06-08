Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски назвал двух лучших игроков сборной Украины в игре с Польшей
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2024, 16:57 | Обновлено 08 июня 2024, 17:25
865
1

Левандовски назвал двух лучших игроков сборной Украины в игре с Польшей

Мариуш выделил Артема Довбика и Руслана Малиновского

08 июня 2024, 16:57 | Обновлено 08 июня 2024, 17:25
865
1
Левандовски назвал двух лучших игроков сборной Украины в игре с Польшей
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариуш Левандовски

Экс-игрок сборной Польши и донецкого «Шахтера» Мариуш Левандовски высказался о сборной Украины, которая уступила в последнем товарищеском матче Польше (1:3).

«Если говорить о вчерашней игре, то мне больше всего понравилось, как играли Руслан Малиновский и Артем Довбик. Вот этих двоих я бы выделил персонально. Если говорить о сборной Украины в целом, то там хорошие вингеры. Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, тот же Андрей Ярмоленко. В центре обороны там есть такой крепкий парень – Илья Забарный. Николай Матвиенко тоже на уровне. А вратари вообще топовые.

Вообще, я думаю, что главное качество этой сборной Украины – сплав молодежи и опыта. На Евро у Украины есть все шансы выйти из группы. Она у них точно легче, чем у Польши», – сказал Мариуш.

По теме:
Иван ШАРИЙ: «На Евро у Украины будет другой подход к матчам»
Олег ФЕДОРЧУК: «Побеждать нужно было и Германию, и Польшу»
Экс-игрок сборной Украины назвал справедливым поражение от Польши
Руслан Малиновский Мариуш Левандовски Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Окончательный список Реброва: без неожиданностей
Футбол | 08 июня 2024, 11:46 51
Окончательный список Реброва: без неожиданностей
Окончательный список Реброва: без неожиданностей

Валерий Василенко – о простом выборе наставника «сине-желтых»

Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Футбол | 08 июня 2024, 16:49 0
Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»

Вратарь уверен, что игрок улучшит команду

Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Бокс | 08.06.2024, 08:33
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
Футбол | 07.06.2024, 21:50
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Футбол | 07.06.2024, 22:29
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Valentyn
Ага, вчора воротар був «топ»)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
08.06.2024, 00:05 55
Футбол
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
08.06.2024, 08:06 5
Футбол
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
07.06.2024, 16:05 1
Бокс
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
06.06.2024, 18:44 14
Бокс
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
07.06.2024, 09:01 3
Футбол
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
07.06.2024, 23:39 160
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем