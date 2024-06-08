Яремчук рассказал о своей трансферной ситуации в Брюгге

Форвард сборной Украины Роман Яремчук, который минувший сезон провел в аренде в «Валенсии», готов вернуться в «Брюгге», если не будет других вариантов продолжения карьеры.

«Если не будет никаких вариантов, я то вернусь в «Брюгге». У меня еще два года по контракту, и это никакое не наказание для меня. Несмотря на все, я готов играть за «Брюгге».

«Я слежу за матчами, контактирую с представителями клуба. Проблем нет», – сказал Яремчук.

Бельгийский клуб приобрел Романа за 17 миллионов евро, что сейчас усложняет возможный трансфер. Есть информация о вероятном переходе игрока в «Трабзонсор».