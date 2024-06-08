Арсенал готов продать вратаря, двух хавбеков и форварда

Летом «Арсенал» планирует избавиться от ряда игроков, которые больше не входят в планы наставника Микеля Артеты. В их числе вратарь Аарон Рэмсдейл, хавбеки Эмиль Смит-Роу и Рис Нельсон, а также форвард Эдди Нкетиа.

Рэмслейд проиграл борьбу за статус основного вратаря Давиду Райе, отыграв в сезоне 11 матчей.

Смит-Роу и Нельсон преимущественно выходили на замену (19 и 24 матча соответственно), а Нкетиа не смог стать основным центрфорвардом (6 голов).

«Арсенал» до последнего тура был в борьбе за титул АПЛ, но уступил «Манчестер Сити».