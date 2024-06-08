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Бельгия
08 июня 2024, 15:35 | Обновлено 08 июня 2024, 15:36
371
1

Яремчук рассказал, сумел бы он пойти воевать за Украину

Нападающий сборной Украины не хочет быть популистом

08 июня 2024, 15:35 | Обновлено 08 июня 2024, 15:36
371
1
Яремчук рассказал, сумел бы он пойти воевать за Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского «Брюгге» Роман Яремчук ответил на несколько вопросов, связанных с войной в Украине.

– Насколько тяжело думать о футболе, когда твою родину атакуют?

– Сначала это был настоящий шок. Есть игроки, которые даже потеряли членов семьи из-за войны. Это также повлияло на мою производительность. Я играл за «Бенфику», когда началась война. Я тогда сильно похудел. Потому что я просто не мог больше спать. Я круглосуточно разговаривал по телефону, смотрел, куда направляются войска, куда бьют ракеты, хотел знать, где моя семья. Я хотел знать, где они живут, как дела в моем доме в Киеве.

– А в последние годы?

– Где-то учишься это принимать. Жизнь продолжается. Сегодня я могу забыть об этом, пока нахожусь на поле, хотя я, конечно, продолжаю каждый день следить за новостями. Моя семья до сих пор живет во Львове. Там тоже есть проблемы, но безопаснее, чем в Киеве, Харькове или Одессе. Они не хотят уезжать из Украины. Они остаются там, где их дом.

– Вы бы взяли в руки оружие?

– Легко такое говорить, но я не хочу быть популистом. Я не знаю этого. Что случится? Никто не знает. Прошло почти три года, как я был в Украине. Раньше я мог сесть на самолет в выходной день. Теперь это слишком сложно. Надо лететь в Польшу, сесть на автобус.

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Роман Яремчук Брюгге чемпионат Бельгии по футболу российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Het Nieuwsblad
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Serhii P.
це не відповідь
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