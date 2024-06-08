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  4. Седьмая за 24 года. Паолини отметилась достижением на Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
08 июня 2024, 14:34 | Обновлено 08 июня 2024, 14:43
303
0

Седьмая за 24 года. Паолини отметилась достижением на Ролан Гаррос 2024

Итальянка сыграет в Париже в двух финалах

08 июня 2024, 14:34 | Обновлено 08 июня 2024, 14:43
303
0
Седьмая за 24 года. Паолини отметилась достижением на Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала финалисткой Открытого чемпионата Франции 2024 в одиночном и парном разрядах.

Паолини – седьмая теннисисткой, начиная с 2000 года, которой покорилось подобное достижение.

Ранее в XXI-м веке в финалах Ролан Гаррос Мари Пирс (Франция, 2000), Ким Клейстерс (Бельгия, 2003), Сара Эррани (Италия, 2012), Люси Сафарова (Чехия, 2015), Барбора Крейчикова (Чехия, 2021), Коко Гофф (США, 2022).

В субботу, 8 июня, Паолини в финале одиночного разряда встретиться с Игой Свентек, а 9-го числа итальянка в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани сыграет в финале парного разряда против американки Коко Гофф и Катериной Синяковой из Чехии.

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Жасмин Паолини Ролан Гаррос
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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