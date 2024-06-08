Олег ФЕДОРЧУК: «Побеждать нужно было и Германию, и Польшу»

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины против национальной команды Молдовы.

– Впереди заключительный спарринг с Молдовой. Было бы хорошо победить и ехать в Германию с хорошим настроением и психологией победителей или результат в Кишиневе не важен?

– Побеждать нужно было и в Нюрнберге, и в Варшаве. Вы же понимаете, что Ребров никогда не скажет: ребята, сегодня можем не выигрывать. Единственный вопрос – вопрос цены за победу. Не будет жертвовать тренер здоровьем игрока в товарищеском матче.

Посмотрите на состав Польши, разве Михал Пробеж рисковал? Нет. Главная звезда «кадры» Роберт Левандовский начал со скамейки, вышел в конце, чтобы размяться. А вот Аркадиуш Милик на ровном месте сломался – и теперь еще неясно, насколько серьезная там травма. Вот вам и товарищеская игра.

Против Молдовы, я считаю, нужно будет добыть победу малой кровью. Также прогнозирую, что потенциально основной состав, ведущие игроки, сыграют не более тайма. Перегружать лидеров не нужно. И самое главное: пора уже Реброву определиться со связями игроков в обороне и в полузащите.

Матч Молдова – Украина состоится 11 июня в 18:00 по киевскому времени.