Василий КОБИН: «Нужно уже Реброву выпускать основу против Молдовы»

Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды Молдовы.

– Впереди заключительный спарринг с Молдовой. Было бы хорошо победить и ехать в Германию с хорошим настроением и психологией победителей или результат в Кишиневе не важен?

– Нужно уже Реброву выпускать действительно боевой состав против Молдовы, основной, чтобы ребята почувствовали друг друга, почувствовали сыгранность. После игры в Кишиневе до первого матча на Евро-2024 против Румынии будет всего шесть дней. Да, хотелось бы увидеть победу Украины, потому что Молдова объективно самый слабый оппонент из трех. Это не Польша по уровню и точно не Германия.

Матч Молдова – Украина состоится 11 июня в 18:00 по киевскому времени.