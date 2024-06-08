Василий КОБИН: «Нужно уже Реброву выпускать основу против Молдовы»
Бывший защитник сборной Украины поделился ожиданиями от ближайшего товарищеского матча
Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды Молдовы.
– Впереди заключительный спарринг с Молдовой. Было бы хорошо победить и ехать в Германию с хорошим настроением и психологией победителей или результат в Кишиневе не важен?
– Нужно уже Реброву выпускать действительно боевой состав против Молдовы, основной, чтобы ребята почувствовали друг друга, почувствовали сыгранность. После игры в Кишиневе до первого матча на Евро-2024 против Румынии будет всего шесть дней. Да, хотелось бы увидеть победу Украины, потому что Молдова объективно самый слабый оппонент из трех. Это не Польша по уровню и точно не Германия.
Матч Молдова – Украина состоится 11 июня в 18:00 по киевскому времени.
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