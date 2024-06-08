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  4. Василий КОБИН: «Нужно уже Реброву выпускать основу против Молдовы»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 13:38 |
574
0

Василий КОБИН: «Нужно уже Реброву выпускать основу против Молдовы»

Бывший защитник сборной Украины поделился ожиданиями от ближайшего товарищеского матча

08 июня 2024, 13:38 |
574
0
Василий КОБИН: «Нужно уже Реброву выпускать основу против Молдовы»
dynamo.kiev.ua. Василий Кобин

Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды Молдовы.

– Впереди заключительный спарринг с Молдовой. Было бы хорошо победить и ехать в Германию с хорошим настроением и психологией победителей или результат в Кишиневе не важен?

– Нужно уже Реброву выпускать действительно боевой состав против Молдовы, основной, чтобы ребята почувствовали друг друга, почувствовали сыгранность. После игры в Кишиневе до первого матча на Евро-2024 против Румынии будет всего шесть дней. Да, хотелось бы увидеть победу Украины, потому что Молдова объективно самый слабый оппонент из трех. Это не Польша по уровню и точно не Германия.

Матч Молдова – Украина состоится 11 июня в 18:00 по киевскому времени.

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу Евро-2024 Василий Кобин сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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