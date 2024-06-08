Известны 3 клуба УПЛ, которые интересуются Вакулой. Минай установил ценник

Луганская «Заря», одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником «Миная» Владиславом Вакулой, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, закарпатский клуб установил ценник на 25-летнего футболиста - 150 тысяч долларов. Контракт игрока действует до завершения следующего сезона.

Владислав Вакула присоединился к «Минаю» зимой 2024 года и за это время успел провести за команду 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.