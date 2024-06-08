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  4. Известны 3 клуба УПЛ, которые интересуются Вакулой. Минай установил ценник
Украина. Премьер лига
08 июня 2024, 13:28 |
831
1

Известны 3 клуба УПЛ, которые интересуются Вакулой. Минай установил ценник

Опальный полузащитник может продолжить карьеру в «Заре», «Черноморце» или «Карпатах»

08 июня 2024, 13:28 |
831
1
Известны 3 клуба УПЛ, которые интересуются Вакулой. Минай установил ценник
ФК Минай. Владислав Вакула

Луганская «Заря», одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником «Миная» Владиславом Вакулой, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, закарпатский клуб установил ценник на 25-летнего футболиста - 150 тысяч долларов. Контракт игрока действует до завершения следующего сезона.

Владислав Вакула присоединился к «Минаю» зимой 2024 года и за это время успел провести за команду 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

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Владислав Вакула Минай Заря Луганск Черноморец Одесса Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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New Zealander
Щось то дуже дешево як для такого гравця. Смішна ціна 
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