Известны 3 клуба УПЛ, которые интересуются Вакулой. Минай установил ценник
Опальный полузащитник может продолжить карьеру в «Заре», «Черноморце» или «Карпатах»
Луганская «Заря», одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником «Миная» Владиславом Вакулой, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, закарпатский клуб установил ценник на 25-летнего футболиста - 150 тысяч долларов. Контракт игрока действует до завершения следующего сезона.
Владислав Вакула присоединился к «Минаю» зимой 2024 года и за это время успел провести за команду 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
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